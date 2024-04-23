Esnaflar bakanlıktan kent merkezinde çalışma bekliyor

Esnaflar, “Kahramanmaraş merkez ve Malatya merkez e rezerv alanlarında çalışmaların hızla yükseldiğini görmekteyiz. Elbistan’ın üvey evlat muamelesi görülmesinin kabul edilemez bir durum olduğu, bu durumun daha da uzatılmadan çözülmesi gerekir” dediler.

Çarşı esnaflarından Adil Erdoğan; “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bir an önce rezerv alanların genişletilip inşaat çalışmalarını daha fazla zaman geçirilmeden başlanmasını ve mağduriyetlerimizin giderilmesini talep ediyoruz. Şuan da Elbistan da işyeri kiraları 10 kat artmıştır ve göç vermektedir işyerleri olmadığı için göç veren Elbistan değil göç alan bir yeni bir Elbistan için devlet büyüklerimizden yardımlarını bekliyoruz 180 yıl Dulkadiroğlu’na başkentlik yapan Elbistan’ımızın bir an önce ayağa kalkması için Elbistan’da tüm sivil toplum kuruluşları da çalışma başlatmalı Elbistan hepimizin bir olup birlik olup bu işe el atmalarını rica ediyorum” şeklinde konuştu.