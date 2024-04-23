Başkan Erkan Gürbüz'den 23 Nisan mesajı

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104.'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Erkan Gürbüz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerinden biri olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız; sahip olduğunuz hakları korumak, size daha iyi bir Elbistan bırakmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Sizi geleceğe hazırlarken birlikte çalışmaya devam edecek; eğitimden teknolojiye, spordan sanata her alanda donanımlı olacağınız; en önemlisi mutlu olarak yaşadığınız kent, Elbistan olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, Birinci Meclis'imizin kahraman üyelerini ve aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, milletimizin ve tüm Elbistanlıların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha kutluyorum."