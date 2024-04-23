Başkan Bölükbaşı’dan 23 Nisan mesajı

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Mehmet Bölükbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 104.yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe, çağdaşlığa, bilime ve teknolojiye açılan aydınlık bir kapı olduğunu dile getiren Başkan Bölükbaşı, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“23 Nisan Milli egemenliğimizin sembolü, kurtuluş mücadelemizin ve demokrasi tarihimizin en önemli kurumlarından olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104. yılında gururla kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, istikbalimizin yegâne teminatı olan çocuklarımıza kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğin teminatı olan çocuklarımıza sevgi ve güveninin en güzel ifadesidir. Bizler, bu sevgi ve güven sayesinde dünyanın ilk ve yegâne çocuk bayramı olarak tarihe geçen bu önemli günde, tüm dünya çocuklarıyla ulusal egemenlik sevincimizi paylaşıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, demir dağları eriten bir azimle, tüm zorlukları aşarak kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli mirastır. Bu, sadece geçmişteki mücadelelerimizin değil aynı zamanda Türkiye Yüzyılı olarak adlandırılan yüzyılımızdaki hedeflerimizin bir göstergesidir.”

Mesajının devamında çocuklara seslenen Başkan Bölükbaşı, “Sizler, milletimizin umut çiçekleri, aydınlık yarınlarımızı kucaklayan güçlü kollarısınız. Bu bakımdan sizlerin sağlıklı, eğitimli, mutlu ve özgür bireyler olarak hayata devam etmeniz en büyük arzumuzdur. Önümüzdeki yıllarda önemli görevlere gelecek, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecek ve yarınlara taşıyacaksınız. İmza atacağınız başarılarla, ülkemizin hedeflerini yakalamasında belirleyici rol oynayacaksınız. Bu başarıyı elde edebildiğiniz takdirde bugünün çocukları, yarının gençleri olarak sizler, ülkemizin sadece zenginliği değil, dinamizminin ve değişim potansiyelinin kaynağı olacaksınız. Türkiye’miz; gelecekteki güçlü, müreffeh ve lider ülke konumuna sizlerin omuzlarınızda yükselerek ulaşacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi, minnet ve şükranla anıyor; Elbistanlı hemşerilerimize, ülkemizin ve dünyanın bütün çocuklarına huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.