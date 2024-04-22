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Ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

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Kahramanmaraş'ta depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor. Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi Sarayaltı Caddesi'ndeki ağır hasarlı bir apartman, iş makinesiyle yıkıldı.

Ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor mask
Ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
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Kahramanmaraş'ta depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor. Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi Sarayaltı Caddesi'ndeki ağır hasarlı bir apartman, iş makinesiyle yıkıldı.

22 Nis 2024 - 22:40 AA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  Anadolu Ajansı

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