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Galatasaray ve Beşiktaş PFDK’ya sevk edildi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Beşiktaş’ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti.

Galatasaray ve Beşiktaş PFDK’ya sevk edildi mask
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TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen takımları açıkladı. Süper Lig’in 33. haftasında oynanan müsabakalar sonrası; Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Kayserispor, Trabzonspor, Galatasaray ve Gaziantep FK kulüpleri ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle; Galatasaray ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle kurula gönderildi.

Ayrıca, Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Kayserispor ’saha olayları’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz’ın ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle disipline gönderildi.

22 Nis 2024 - 22:28 İHA İstanbul- Spor

Mahreç  İha

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