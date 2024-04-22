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Türk Yıldızlarının provası bile nefes kesti

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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya’da son prova uçuşlarını gerçekleştirdi.

Türk Yıldızlarının provası bile nefes kesti
Türk Yıldızlarının provası bile nefes kesti
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Türk Yıldızları, 23 Nisan’da düzenlenecek gösteri öncesinde Antalya semalarında hazırlık uçuşu yaptı. Konyaaltı Varyant bölgesinde bulunan vatandaşlar, alanı heyecanla hızla doldururken, bazıları da unutulmaz anları telefonlarına kaydetti. Türk Yıldızları’nın gösterisi, 23 Nisan’da Konyaaltı Sahili’nde saat 16.00’da izlenebilecek.

22 Nis 2024 - 19:43 İHA Antalya- Güncel

Mahreç  İha

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