7 yaşındaki minik karikatürist ödülünü SMA hastası Ezel'e bağışladı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yaşayan 2. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki İsmet Yiğit Kurt, çizdiği karikatürlerle dikkat çekiyor.

Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen "Yeteneğini Göster" yarışmasının bağımlılıkla mücadele kategorisinde Kahramanmaraş il birincisi olan 7 yaşındaki İsmet Yiğit Kurt, ilk ödülünden kazandığı 5 bin TL’yi SMA hastası Ezel Peker’e verdi.

İsmet Yiğit’in, küçük yaşlarda başlayan resme ve karikatüre olan isteği ile kazandığı yarışmanın ardından SMA hastası bir miniğe yaptığı bu davranış sonrasında ailesi, "Bizleri yaptığı bu davranışla çok gururlandırdı" dedi.

Bundan sonra kazanacağı ödülleri de SMA hastası çocuklara bağışlayacağını söyleyen minik karikatürist, "Resim yapmayı çok seviyorum, yapılan yarışmada Kahramanmaraş birincisi oldum. Aldığım ödülü SMA hastası Ezel’e verdim. Bundan sonra kazandığım her ödülü, SMA hastası çocuklara vereceğim" diye konuştu.

Babasının masasından düşen kağıda resim yaparak başladı

Çizimlere nasıl başladığını anlatan İsmet Yiğit, "Babam sayesinde başladım. Çalışırken masadan bir kağıt düşürmüş, ben de boyalarla resme dönüştürmüşüm. Pepe’yi dönüştürmüşüm ilk önce. Sonra resim yapıp, daha iyilerini çizdim" şeklinde konuştu.

Oğlu İsmet Yiğit’in 3 yaşında karikatüre olan yeteneğini keşfettiklerini dile getiren baba Mustafa Kurt, "Ben çalışma masamda çalışırken, yere bir kağıt düştü ve almadım. Sonrasında Yiğit boya kalemleriyle oynarken boş kağıda Pepe’yi çizmiş. O günden sonra yere boş kağıt atmaya devam ettim. İlk desteğimiz önüne kağıt atarak oldu. Elinde tek done çizgi. Bu çizgi onu nereye götürecek bilemiyorum ama şu an kaleminin ucu çok güzel yerlere dokunuyor. SMA’lı çocuklara yardım ediyor. Kazandığı ilk parasını Ezel kardeşine armağan etti" ifadelerine yer verdi.

Anne Tuğba Kurt ise, "Yiğit 3 yaşından beridir aktif bir şekilde çizim yapıyor. Açıkçası biz çok oyuncak aldık Yiğit’e. Ama oyuncaklar çok ilgisini çekmedi, her zaman resme yöneldi, resim yapmayı çok sevdi. İleride başarılı bir karikatürist olmasını istiyoruz" dedi.