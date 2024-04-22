Ceren Kreş 23 Nisan'ı büyük bir coşkuyla kutladı

Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen programda çocukların hazırladığı gösteriler sahne alırken çeşitli dallarda yarışmalar yapıldı.

23 Nisan programına Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin ve kurum amirleri katıldı.

Günün açılış konuşmasını yapan kurum müdürü Hamdi Ceren, “Bu özel gün, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı, millet iradesinin yüceltildiği ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara bayram olarak armağan ettiği özel bir gündür. Aynı zamanda çocuklarımızın sevgi ve umutla büyüdüğü, geleceğimizin teminatı olan genç nesillerin bayramıdır. Öğretmenler bu ülkenin aydınlık yarınlarına yön veren kahramanlardır. Bilgiyi paylaşan, sevgiyle rehberlik eden, öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olan kıymetli insanlarsınız. Eğitim, toplumun temel taşıdır ve sizler bu taşı en güçlü şekilde yerine koymaktasınız. Sevgili öğrenciler bu bayramın en önemli kahramanları. Sizler, geleceğin liderleri, doktorları, öğretmenleri, sanatçıları olacaksınız. Bu ülkenin geleceği sizin ellerinizde. Bilgiye açık olun, sevgiyle büyüyün, hayallerinizi gerçekleştirmek için azimle çalışın. Sizler, bu ülkenin en değerli varlıkları ve umut ışığısınız. Sayın veliler, sizler bu sürecin önemli bir parçasısınız. Çocuklarınızın eğitimine destek olmak, onların yanında olmak, sevgiyle büyümelerine katkıda bulunmak büyük bir sorumluluktur. Sizler, geleceğin inşasında en büyük yardımcılarsınız. Bugün, 23 Nisan’ı coşkuyla kutlarken, birbirimize sevgiyle sarılalım, umutla bakalım ve geleceğe güvenle yürüyelim. Daha aydınlık, daha güzel bir Türkiye için hep birlikte çalışalım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Açılış konuşmasının ardından mikrofona gelen Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, “Çocuklar çok güzel gösteriler hazırladılar. Çocuklarımız kreş ve anaokuluna eğitimi sırasında edindikleri kazanım 1.sınıfa başlamadan önce onların eğitim sürecinde ki başarısına güzel katkıları olacaktır. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, yarınlarımızın güvencesi çocuklarımıza hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için büyük bir coşku ve heyecanla toplandık. Işıl ışıl gözleri geleceğimiz olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından minik öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundular ve düzenlenen yarışmalarda gönüllerince eğlendiler.