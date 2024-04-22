1 milyar 500 milyon TL’lik 12 fabrika için imzalar atıldı

Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 1 milyar 500 bin TL yatırımla kurulacak 12 yeni fabrika için imzalar atıldı.

Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yatırım sayısı ve çeşitliliği artıyor. 2.etabın da yatırıma açılmasıyla birlikte 9 farkı sektörde faaliyet gösterecek 12 yeni fabrikanın kurulumu için önemli bir aşama daha geçildi.

Elbistan Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kaymakamı Yunus Ataman’ın başkanlığında yapılan toplantı kapsamında 12 yeni fabrika için imzalar atıldı. İmzaları atılan ve tahsis işlemleri neticelenen fabrikaların 2024 yılı içerisinde inşaatlarının tamamlanması ve faaliyete başlamaları planlanıyor. Fabrikaların toplam yatırım maliyetinin 1 milyar 500 bin TL olması beklenirken 750 de ilave istihdam öngörülüyor.

Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, imza töreni sonrasında yaptığı değerlendirmede; Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırımların artmasının ilçenin gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaymakam Ataman, özellikle istihdamın artması, işsizliğin azalması, ilçenin üretim kapasitesinin artması ve bu anlamda güçlü bir konuma gelmesi için yoğun bir çalışma gerçekleştirildiğini, bu doğrultuda çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi.

Kaymakam Ataman, bu çalışmayla Organize Sanayi Bölgesi’nin önemli bir ivme yakalayacağını vurgulayarak, yaklaşık 750 kişilik istihdam ve 1.5 milyar TL yatırımın sağlanmasıyla önümüzdeki süreçte çok daha hızlı bir gelişme kaydedileceğinin altını çizdi.

Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, ilgili yatırımların ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunarak yapılacak fabrikaların sektörlerini de şu şekilde sıraladı: “Çelik konstrüksiyon işleme fabrikası, elektrik trafosu üretim fabrikası, tekstil fabrikası, mobilya fabrikası, kayısı işleme ve paketleme fabrikası, hafif beton sistemleri fabrikası, ambalaj ve paketleme tesisi, et işleme ve konserve fabrikası, çelik konstrüksiyon üretim fabrikası, dokuma ve tekstil fabrikası ile 2 süt işleme fabrikası.”