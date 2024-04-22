B Termik’te üretim 3 üniteye çıktı

Türkiye’nin en büyük termik santrali olan Afşin- Elbistan B Termik Santrali’nde, uzun bir aradan sonra 3 ünitede birden elektrik üretimine başlandı.

Yaklaşık 20 yıldan beri elektrik üreten her biri 360 megavat kurulu güce sahip 4 üniteden oluşan Afşin-Elbistan B Termik Santrali, 6 Şubat 2023’teki depremde hasar almıştı. Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), tarafından yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından geçtiğimiz mayıs ayında tek üniteyle tekrar faaliyete başlayan santralin 3.ünitesinin baca gazı arıtma sistemi (FCD) yıkayıcı kulesinde yangın çıkmıştı. Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), yangının yol açtığı hasarın giderilip yeniden üretime başlaması için peş peşe ihaleler düzenledi.

Diğer 3 ünitedeki bakım ve revizyon işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte santral emre amade hale getirildi. Santralin 3 ünitesi, elektrik ihtiyacının artması doğrultusunda üretime geçti. Uzun bir aradan sonra kapasitesinin yüzde 75’i oranında üretime başlayan Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin 3. ünitesinin de yangın hasarlarının tamiratı/yenilenmesinin ardından emre amade hazır olacağı öğrenildi.