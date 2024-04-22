Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere 400 bin TL destek

İŞKUR, kendi işini kurmak isteyen engellilere 400 bin ve eski hükümlülere 300 bin TL’ye kadar destek verecektir.

Elbistan İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürü Savaş Kurt, söz konusu desteklerle ilgili başvuruların alınmaya başladığını söyledi.

İŞKUR kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara hibe desteklerinin 150 bin TL’den 400 bin TL’ye, eski hükümlü vatandaşlara verilen desteklerin ise 110 bin TL’den 300 bin TL’ye yükseltildiğinin bilgisini veren Kurt, “Engelli ve eski hükümlü istihdamı zorunluluğunu yerine getirmeyen işyerlerinden tahsil edilen idari para cezaları fonundan karşılanacak olan, engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları; engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının desteklenmesi ile ilgili 2024/2 dönem proje başvuru süreci başlamıştır. Uygun görülen proje sahibi kendi işini kurmak isteyen engellilere 400 bin ve eski hükümlülere 300 bin TL’ye kadar destek sağlanacaktır” dedi.

Başvuru süreciyle ilgili de değerlendirme yapan Kurt, şöyle devam etti:

“Kendi işini kurmak isteyen engelliler hibe desteği proje başvurularını, 7 Haziran 2024 tarihi saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapmaları gerekmektedir. Müdürlüğümüze elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmeyecektir. Proje başvurularında istenen tüm bilgi ve belgelere eksiksiz ve doğru olarak yer verilmesi gerekmektedir. Müdürlüğümüz tarafından yapılacak kontrollerde bilgi ve belge eksikliği olan projeler sistem üzerinden iade edilecektir. İade edilen projeler eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması şartıyla sistem üzerinden 28 Haziran 2024 tarihine kadar tekrar gönderilebilecektir. Bu tarihten sonra eksikliklerin hiçbir şekilde tamamlanması mümkün değildir.

Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlüler ise projelerini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (Denetimli Serbestlik Müdürlükleri, Koruma Kurulları) aracılığı ile Proje Başvuru Rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürlüğümüze iletmeleri gerekmektedir.

Konu ile ilgili (2024/2. Dönem) proje başvuru rehberi, kılavuzu ve formlarına Kurumumuz www.iskur.gov.tr adresinde yer alan duyurular bölümünden ulaşılabilmektedir. Detaylı bilgi ve başvuru formları: https://www.iskur.gov.tr/duyurular adresinden ulaşılabilecektir.”