62 sözleşmeli personel alımı için başvurular başladı

Kahramanmaraş genelinde, İçişleri Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere toplam 62 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

İçişleri Bakanlığı’nın 2024 yılı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 4/b sözleşmeli personel alımına ilişkin sözlü sınav duyurusu yayımlandı. Buna göre, toplam 1608 boş pozisyon ünvanları için personel alımı yapılacak. ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday değerlendirilmeye alınacak.

Kahramanmaraş genelinde 11 temizlik görevlisi, 1 şoför, 1 güvenlik görevlisi, 3 teknisyen, 1 tekniker, 9 çağrı karşılama personeli, 33 büro personeli, 1 avukat ve 2 de programcı olmak üzere 62 personel alımı yapılacak.

Başvurular; 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı’nın internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.