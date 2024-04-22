Başkan Erkan Gürbüz, makamını, 4.sınıf öğrencisi Emir’e devretti

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde makamını 4.sınıf öğrencisi Emir Özdemir’e devretti.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elbistan’da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 104. yıl dönümü kapsamında bazı makamlar temsili olarak çocuklara devredildi. Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz de; bu çerçevede makamını temsili olarak TOKİ Şehit Er Levent Kuşoğlu İlkokulu 4-F sınıfı öğrencisi Emir Özdemir’e devretti.

Makam koltuğuna oturan Özdemir, kentteki okullarda sosyal ve kültürel etkinliklerin arttırılmasını istedi.

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz ise, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının önemi ile anlamına dikkat çekti.

Başkan Erkan Gürbüz, çocukların geleceğin mimarları olduğunu, Elbistan Belediyesi’nin de onların eğitim süreçlerine destek olmak ve katkı sunmak için tüm imkanlarını seferber edeceğini söyledi.

Temsilen de olsa devrettiği makamın ve koltuğun, millete ait olduğunu hatırlatan Başkan Erkan Gürbüz, “Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Gazi Meclis’imizin 104’üncü yılına ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bağımsızlığı için büyük bedeller ödemiş kahraman bir milletin gurur günü olan 23 Nisan’ı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin geleceği ve aydınlık yarınlarının teminatı olan kıymetli çocuklarımıza hediye etmiştir. Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek lider olan Atatürk, “Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek yaşatacak olan sizlersiniz” diyerek gençlere ve çocuklara olan güvenini ve inancını dile getirmiştir. Bizler de bu makamı onlar için daha güzel bir şehir oluşturmanın vesilesi olarak görüyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz, daha çok çalışacak, daha çok öğrenecek ve gelecekte de şehrimizin, ülkemizin yönetiminde söz sahibi olacaklar. Bugünün büyükleri olarak bizler, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza güvenimiz tam. Biz, başta eğitim olmak üzere yaşamlarıyla ilgili en iyi şartları hazırlayıp sunarak yine onlardan aldığımız bu mirası devretmenin gayreti içerisindeyiz. Başta Elbistanlı çocuklarımız olmak üzere bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, daha sonra makamını devrettiği Emir Özdemir, öğretmenleri ve ailesi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.