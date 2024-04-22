Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Akpınar, 31 Mart seçimleri sonrası görevine başladı. Vatandaşların tebriklerini kabul eden Başkan Akpınar, ilçede yaşayan vatandaşlarına seslendi. ‘Farklılıklar zenginliğimiz’ düsturu ile yola çıktıklarını ifade eden Başkan Akpınar, ayrım gözetmeksizin hizmeti eşit şekilde yapacaklarını ifade etti.

Başkan Akpınar, “Halkımızın teveccühü ile Dulkadiroğlu ilçemizde belediye başkanlık emanetini biz teslim aldık. İnşallah ayrım yapmaksızın, ‘farklılıklar zenginliğimiz’ düşüncesi ile başlamıştık. Aynı şekilde devam edeceğiz oy versin ya da vermesin. Dulkadiroğlu ilçemizin her yerine eşit hizmet sunacağız. Aynı zamanda belediyede istihdam anlayışı ile de eşit istihdam ile görevlendirmeyi yapacağız. Büyükşehir de ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Türkiye’de halkımız kibre, israfa ve gösterişe yok dedi. Onun için halkın içinden insanları tercih ettiler. Bütün partilerde de bu gerçekleşti. Halkın sevdiği, ahlakına ve adaletine güvendiği kişileri seçti. Aslında halkımız kısaca şunu söyledi, ‘birlikte ve beraber didişme siyaseti yapmadan hizmet istiyoruz’ dediler. Biz de mecliste şahit olduk. Büyükşehir belediye başkanımız ve bütün ilçe belediye başkanlarımız ile birlikte parti gözetmeksizin yıkılan şehrimizi birlikte ayağa kaldıracağız inşallah. Halkımız rahat ve emin olsunlar inşallah iki yıl içinde Kahramanmaraş’ımız güzelleşecek ve bu samimiyet ile ayağa kalkacaktır. Tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ailelerine de sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Akpınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak Dulkadiroğlu İlkokulu öğrencisi Hatice Sena Aksu’ya teslim etti.

Makamını temsili olarak Hatice Sena Aksu’ya devreden Belediye Başkanı Akpınar, bulundukları makamın gelecekteki temsilcilerinin bugünün çocukları olduğunu hatırlattı.

Başkan Akpınar, “Çalışmak için müsait zaman ve mekan arama, her zaman ve mekan çalışmak için müsait bir zaman ve mekandır. Özellikle kitap okumanızı tavsiye ediyorum. Kitap okumak sizlerin ufkunu genişletecek, zihninizi açacaktır. Bu şekilde toplumumuz için iyi bir birey olur, gelecekte ülkemizin yönetimine en güzel şekilde katkı sağlaya bilirsiniz” dedi.

Temsili olarak makamı devralan öğrenci, ilgili birim müdürlerine iletilmek üzere çocuk oyun alanlarının ve parkların yenilenmesi, okul çevresinin temiz ve düzenli olması, sokak hayvanları konusuna hassasiyet gösterilmesi ve ekonomik olmak şartıyla Dulkadiroğlu Belediyesi işletmesinde yeni bir düğün salonu yapılması talimatını verdi.