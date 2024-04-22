- Güncel

Hastanın sedyeden düşürülmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan Devlet Hastanesi’nde, yaşlı bir hastanın sevk edilmek üzere hasta nakil ambulansına götürüldüğü sırada sedyeden düşmesi olayıyla ilgili per...

Hastanın sedyeden düşürülmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan Devlet Hastanesi’nde, yaşlı bir hastanın sevk edilmek üzere hasta nakil ambulansına götürüldüğü sırada sedyeden düşmesi olayıyla ilgili personeller hakkında soruşturma başlatıldı.

Elbistan Devlet Hastanesi’nin dahiliye servisinde tedavi gören bir kadın hastanın başka bir hastaneye nakli kararlaştırıldı. Servisten alınarak bekleyen hasta nakil ambulansına götürülen hasta, sedyeden düştü. Hasta, tekrar acil servise alındı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan hasta, kontrollerin ardından Elazığ’a sevk edildi. Hastanın tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili olan personeller hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

# Elbistan, hasta

22 Nis 2024 - 13:13 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL