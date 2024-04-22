22 Nis 2024 - 13:13 - Güncel

Hastanın sedyeden düşürülmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı

Elbistan Devlet Hastanesi’nde, yaşlı bir hastanın sevk edilmek üzere hasta nakil ambulansına götürüldüğü sırada sedyeden düşmesi olayıyla ilgili per...