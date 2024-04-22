Hastanın sedyeden düşürülmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı

Elbistan Devlet Hastanesi’nde, yaşlı bir hastanın sevk edilmek üzere hasta nakil ambulansına götürüldüğü sırada sedyeden düşmesi olayıyla ilgili personeller hakkında soruşturma başlatıldı.
Elbistan Devlet Hastanesi’nin dahiliye servisinde tedavi gören bir kadın hastanın başka bir hastaneye nakli kararlaştırıldı. Servisten alınarak bekleyen hasta nakil ambulansına götürülen hasta, sedyeden düştü. Hasta, tekrar acil servise alındı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan hasta, kontrollerin ardından Elazığ’a sevk edildi. Hastanın tedavisine devam edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili olan personeller hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.