Titreme hastalığında ‘Akıllı Sesötesi Tedavisi’ Türkiye’de

Medipol Sağlık Grubu çatısı altında komşu ülkeler ve yakın coğrafya içerisinde Parkinson ve Hareket Bozuklukları alanında bir ilk olarak ‘Mükemmeliyet Merkezi’ kurulmuştu. 2018 yılında hizmet sunmaya başlayan PARMER, bir yandan hareket bozuklukları tedavisinde uygulamaya alınan yeni teknolojilere ev sahipliği yapmaya diğer yandan da genç hekimlerin dünya devi uzman isimlerle buluşabildiği ve deneyim kazanabildikleri bir arena oluşturulması hedefini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Acıbadem’de yer alan yeni adresinde uluslararası çalışmalarına kaldığı yerden devam eden PARMER’in yakın zamanda iş birliği gerçekleştirilen yeni isimlerinden Toronto Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Geçmiş Dönem Başkanı Prof. Dr. Andres Lozano, İstanbul’a geldi. Prof. Lozano, PARMER ekibi ile Esansiyel tremor (titreme hastalığı) ve titremenin baskın olduğu Parkinson hastalığı için yeni teknoloji tedavi yöntemi olan ‘Akıllı Sesötesi Tedavisini (MRgFUS)’ uygulamalarına başladı.

Yeni nesil tedavi yöntemi: MRgFUS

Konuya ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Lozano, “Akıllı Sesötesi Tedavisi (MRgFUS) ile yaşam kalitesini olumsuz etkileyen tremor (titreme) hastalığında oldukça yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Cerrrahi müdahale gerektirmeyen, kesisiz, güvenli ve ileri teknoloji kullanımından yararlanan bir tedavi yöntemi olan MRgFUS ile kafa derisi üzerinden hedefe ulaşmak için yüksek yoğunluğa sahip 1.024 ayrı ultrason dalgası ile Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) yöntemi bir araya getirilerek, titremeye neden olan beyindeki hedef bölgenin etkisizleştirilmesi sağlanıyor” bilgisini verdi.

MRgFUS uygulamalarının ardından Medipol Sağlık Grubu çatısı altında ‘Hareket Bozuklukları ve Fonksiyonel Nöroşirürjinin Bugünü ve Geleceği’ ve ‘Hareket Bozukluklarında MRgFUS Tedavisinin Bugünü ve Geleceği’ adlı iki farklı sempozyum düzenlendi. Prof. Lozano ve PARMER ekibi, söz konusu sempozyumun farklı saat dilimlerinde nöroloji hekimlerini ve öğrencileri ayrı ayrı ağırlayarak MRgFUS ile tremor tedavisini, MRgFUS’un Hareket bozuklukları tedavisindeki yerini ve MRgFUS çalışma prensiplerini anlattılar.