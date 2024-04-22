Hem satıyor, hem de faydalarını anlatıyor

Kahramanmaraş Ahır Dağı’nda yaşayan Mustafa Uludağ, emeklilik hayatını dağlarda yaşıyor. Birbirinden farklı şifalı bitkileri dağdan toplayan Uludağ, topladığı ürünlerle insanlara şifa dağıtıyor. İşin ticaretinden çok insanların sağlıklı yaşamalarını istediği için birçok şifalı bitkinin faydasını gelen müşterilere anlatan Uludağ, sinir otundan gelinparmağına, yılan derisinden ayı pençesi ve lavantaya kadar birçok ürün satıyor.

120 çeşit şifalı bitkiyi vatandaşların beğenisine sunduğunu ifade eden Uludağ, “Bu standın birinci önceliği şifasını arayan insanlara hizmet etmek. Hasta olup da tıbbi müdahaleler yapılmış öncelik onlar ama ondan sonra alternatif tıp dediğimiz şifasını arayanlara yardımcı olmak. Deprem sonrası dükkanım yıkıldı ve traktör ile ürünleri getirdik. Bugün lavantaları getirdik ve çeşitli otlar var. Örnek sinir otu, gelinparmağı ve ıspanak gibi pişirilip yeniliyor. Ürünlerin tamamını kendim Ahır Dağı’nda yapıyorum. Yılan derisi var ve deri hastalıklarına iyi geliyor. Ben eğitimini de aldım genelde bana ağır hastalar geliyor. Ama ben bir hekim değilim. Yaptığımız hizmet tamamıyla insanlaradır ve 120 çeşit şifalı bitkiler var” diye konuştu.

Annesine şifalı bitki aldığını söyleyen Rabia Yerli, “Malum her şeyde ilaçlama ve yapay ürün bulunmakta. Getirdiği ürünler çok faydalı genelde kendim ve annem kullanıyor. Bugün lavanta alacağız” dedi.