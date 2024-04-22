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Kentpark’ta ‘10-20-30 TL Günleri’ başladı

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Elbistan'ın en büyük alışveriş merkezlerinden olan Kentpark AVM, 22 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak '10-20-30 TL Günleri Kampanyası'nı başlattı.

Kentpark’ta ‘10-20-30 TL Günleri’ başladı mask
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22 Nisan - 8 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile ilgili olarak Kentpark AVM Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, “22 Nisan - 8 Mayıs tarihleri arasında onlarca üründe ‘10-20-30 TL Günleri’ kampanyası kapsamında gıdadan zücaciyeye, kişisel bakımdan temizlik malzemelerine birçok ürünün 10-20-30 TL olarak belirledik. Kentpark avantaj kart sahibi müşterilerimiz 8 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak kampanyamızdan faydalanabilecekler. Gıdadan zücaciyeye, kişisel bakımdan temizlik malzemelerine kadar onlarca üründe yapılacak ‘10-20-30 TL Günleri’ kampanyamızdan yararlanmak için tüm halkımızı mağazalarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

# Kentpark, Kampanya, Elbistan

22 Nis 2024 - 09:06 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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