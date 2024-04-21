MEB, 23 Nisan'ı özel etkinliklerle kutlayacak

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, "Geçmişten Geleceğe, Türkiye Yüzyılına" temasıyla etkinlikler planlandı.

"Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği" ile bugün başlayan 23 Nisan kutlamaları kapsamında, TBMM bahçesi, çocuk bahçesine dönüştürülerek belirlenen temalarda eğitici ve eğlendirici bilim stantları açılacak.

Rafadan Tayfa, Galaktik Tayfa gibi çocuk film gösterimi, 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri, mapping, ışık, lazer gösterisi gibi etkinliklerin yer aldığı etkinliklerde, çeşitli dallardaki yarışmalarda dereceye giren çocuklara ödülleri verilecek.

23 Nisan kutlamaları kapsamında "Geleneksel Çocuk Oyunları" etkinliklerine de ilk defa Meclis bahçesinde yer verilmesi planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katımıyla açılışı yapılacak "23 Nisan Ekspresi" isimli özel trende çocuklar, "Cumhuriyet'in kurulmasından gelecek yüzyıla doğru" bir yolculuk gerçekleştirecek.

Bando eşliğinde ve ellerinde Türk bayrakları taşıyan 3 bin öğrencinin katılımıyla oluşturulacak kortej, Başkent Millet Bahçesi'ne yürüyecek.

Etkinlikler kapsamında, 22 Nisan'da Bakanlık tarafından düzenlenen "Atatürk, Ulusal Egemenlik ve 23 Nisan Çocuk Bayramı" temalı yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecek.

Ayrıca aynı gün TBMM Genel Kurulu "Çocuk Özel Oturumu" ile toplanacak. Bu oturumda TBMM'yi çocuklar yönetecek.

Bakanlık bahçesi çocuklar için hazırlanacak

Bayram günü, Bakan Tekin başkanlığındaki Bakanlık bürokratları ile öğretmen temsilcileri, öğrenci ve velilerden oluşan heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Tekin, daha sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu çocuklara devredecek.

Öte yandan, bu yılki kutlamalarda Milli Eğitim Bakanlığı bahçesi ilk kez süslenerek çocuklar için hazırlanacak. Bahçe, çok sayıda etkinlik, atölye çalışması ve geleneksel oyunlarla renklenecek. Müzikli aktiviteler, bilim, sanat, ebru atölyeleri, geleneksel oyunlar, şişme oyuncakların yanı sıra çocuklar için başka sürprizler de hazırlanacak.

Hakimiyet-i Milliye gazetesinin 23 Nisan'a özel nüshası da öğrencilere dağıtılacak.

Ayrıca, MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince hazırlanan ve Bakan Tekin'in çocuklarla yaptığı röportaj, Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ın aralarında bulunduğu pek çok ismin 23 Nisan'a özel mesajlarının yer aldığı "Gazete Çocuk" Bakanlığın minik misafirleriyle buluşacak.

Birinci Meclis ruhu yeniden canlandırılacak

Bakanlıkça, bu yıl Birinci Meclis'teki etkinliklere bir yenisi eklendi. 24 Nisan'da planlanan etkinlikte, 115 çocuk, tarihi Birinci Meclis binasında 23 Nisan 1920'deki ilk oturumun ruhunu özel kıyafetlerle yeniden canlandıracak. Oturumda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve en yaşlı üye sıfatıyla Meclis Başkanlığına seçilen Sinop Mebusu Şerif Bey'in açılış konuşmaları yer alacak.

Aynı gün öğleden sonra öğrenciler, Türk milletinin tarihteki 1000 yıllık serüveni ile gelecek vizyonunu "2071 Meclis Oturumu"nda görüşecek.