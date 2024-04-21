- Yaşam

Dört bacaklı civciv görenleri şaşırtıyor

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde dünyaya gelen 4 bacaklı civciv görenleri hayrete düşürdü.

Dört bacaklı civciv görenleri şaşırtıyor mask
Dört bacaklı civciv görenleri şaşırtıyor
Dört bacaklı civciv görenleri şaşırtıyor
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İnegöl’ün kırsal Çitli Mahallesi’nde Kenan Az’a (27) ait tavuğun kuluçkaya yatmasının ardından bugün yumurtalardan civcivler çıkmaya başladı. Yumurtadan çıkan 9 civcivden bir tanesi Kenan Az’ı şoke etti. Civcivlerden birinin 4 ayağı olduğunu gören Az, büyük şaşkınlık yaşarken, yürümekte zorluk çeken civciv, mahalle sakinlerinin ilgi odağı oldu. Olayı şaşkınlıkla karşılayan Kenan Az, "4 adet bacağı var. Yüce Rabbim neler yaratıyor" dedi.

21 Nis 2024 - 23:22 İHA Bursa- Yaşam

Mahreç  İha

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