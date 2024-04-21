Aksakallılar Heyeti Başkanı Yıldırım, Türk dünyasından çocuklarla buluştu

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, ‘Türk Dünyası 23 Nisan Buluşmaları’ çerçevesinde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve KKTC’den Türkiye’ye gelen çocuklar ile bir araya geldi.

4 gün boyunca Ankara ve İstanbul’da kültürel geziler yapacaklar

Türk dünyasından çeşitli ülkelerden gelen 30 çocuk, İstanbul ve Ankara’da kültürel gezilere katıldı. Çocuklar, gün içerisindeki gezilerinin ardından Üsküdar Cemile Sultan Korusu’nda Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ile buluştu.

“İstanbul’un güzelliklerini görme imkanı buldular”

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, “Yaklaşık 30 civarında öğrencimizi ve öğretmenimizi bugün 19 Nisan’dan itibaren buraya getirdik. 19-20-21 Nisan tarihlerinde İstanbul’da çeşitli tarihi yerleri gezdiler. İstanbul’un güzelliklerini görme imkanı buldular. Yarın, hızlı tren ile Ankara’ya geçecekler. Ankara’da meclis ziyareti olacak, Cumhurbaşkanımız kabul edecek ve Ankara’da diğer etkinliklere katılacaklar” ifadelerini kullandı.