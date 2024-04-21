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Galatasaray, Süper Lig’de 21 maçtır kaybetmiyor

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Galatasaray, Pendikspor maçıyla birlikte Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 21’e çıkardı.

Galatasaray, Süper Lig’de 21 maçtır kaybetmiyor mask
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Pendikspor’u konuk etti. Müsabakayı 4-1 kazanan sarı-kırmızılılar puanını 90 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Ligdeki son mağlubiyetini ligin ilk yarısında deplasmandaki Hatayspor’a karşı alan Galatasaray, yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılılar ligde bu süreçte; Pendikspor ve Alanyaspor’u 2’şer, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, ve Hatayspor’u da 1’er kez mağlup ederken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

21 Nis 2024 - 21:56 İHA İstanbul- Spor

Mahreç  İha

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