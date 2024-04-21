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Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 4 - Pendikspor: 1

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Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Pendikspor’u 4-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 4 - Pendikspor: 1 mask
Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 4 - Pendikspor: 1
Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 4 - Pendikspor: 1
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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Mauro Icardi’nin ceza sahasına girip verdiği pasta Barış Alper Yılmaz’ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

76. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz’ın ortasında arka direkte Icardi’nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

77. dakikada ceza yayı üzerinden Berkan Kutlu’nun sol tarafa pasında Mertens, ceza sahası sol çaprazdan yerden bir vuruşla topu ağlara yolladı. 3-0

85. dakikada sağ kanattan Çekiçi’nin kullandığı serbest vuruşta arka direkte Alpaslan Öztürk, kafayla topu filelere gönderdi. 3-1

90+2. dakikada Köhn’ün pasında sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, çıkardığı pasta Vinicius, ceza sahasına girip kaleci Erdem Canpolat’ın geçmek isterken yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Direnç Tonusluoğlu, penaltı noktasını gösterdi.

90+3. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu’nun yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat köşeden topu çıkardı.

90+4. dakikada VAR’ın uyarısıyla Direnç Tonusluoğlu penaltının tekrar edileceğini işaret etti.

90+6. dakikada yeniden beyaz noktanın başına geçen Kerem Aktürkoğlu, topu ağlarla buluşturdu. 4-1

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Çağlar Uyarcan, Aleks Taşçıoğlu

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson (Sanchez dk. 83), Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira (Berkan Kutlu dk. 74), Kerem Demirbay, Ziyech (Kerem Aktürkoğlu dk. 74), Mertens (Tete dk. 82), Barış Alper Yılmaz, Icardi (Vinicius dk. 83)

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Zaha, Ndombele, Aurier

Teknik Direktör: Okan Buruk

Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Alpaslan Öztürk, Murat Akça, Sequeira, Gökcan Kaya, N’Diaye (Çekiçi dk. 43), Lusamba, Halil Akbunar, Thiam, Umut Nayir (Eze dk. 80)

Yedeler: Burak Öğür, Emre Taşdemir, Kappel, Rassoul, Umut Mert Toy, Erdem Özgenç, Efe Sayhan, Erencan Yardımcı

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Goller: Icardi (dk. 35), Abdülkerim Bardakcı (dk. 40), Mertens (dk. 77), Kerem Aktürkoğlu (dk. 90+6 pen.) (Galatasaray), Alpaslan Öztürk (dk. 85) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Torreira (Galatasaray), Murat Akça (Pendikspor)

21 Nis 2024 - 21:19 İHA İstanbul- Spor

Mahreç  İha

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