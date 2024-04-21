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Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teslim oldu

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Bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist, Habur'da güvenlik güçlerine teslim oldu.

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teslim oldu mask
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, etkin ve kararlı operasyonlar neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'da hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.

# Türkiye

21 Nis 2024 - 21:02 AA Ankara- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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