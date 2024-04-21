Ekmeğin 7.5 TL olduğu kentteki bu lokantada yemekler 20 TL

Kentte üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu Erenler Mahallesi’nde hizmet veren zincir marketin yöneticileri örnek bir uygulamaya imza attı. Market yetkilileri üniversite öğrencilerinin eğitimlerine destek olmak amacıyla marketin bir kısmını lokantaya çevirip öğrenciler için maliyetine yemek satışına başladı. Lokantada Türk mutfağının birbirinden güzel yemekler beğeniye sunulurken, yemeklerin lezzeti kadar fiyatı da dikkat çekiyor.

Market yetkililerinden Emine Kahya, uygulamayı Erenler bölgesinde faaliyete geçirmelerinin tek amaçlarının öğrencilere destek olmak olduğunu ifade etti. Kahya, "Çorbalar 20, yemekler 25, pilav 20, tatlı 7,5, çay 5, kahve çeşitleri 12 TL’den satılıyor. Afyonkarahisar ve Eskişehir’de 30 şubesiyle hizmet market zincirimiz simdide Türk mutfağının lezzetlerini, en ekonomik şekliyle sunma prensibiyle yeni bir işletme açtı. Türk Mutfağının lezzetleri olan çorbalar, güveçte pişmiş kuru fasülye ve nohut yemeği, karışık sebze kızartması, şakşuka, tavuk ciğer, beşamel soslu tavuk , patlıcan musakka , havuçlu-nohutlu pilavlar, iddialı sosları ile makarnalar ve tatlı çeşitleri ile birçok seçenekleri ile misafirlerini ağırlamayı bekliyor" dedi.