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Depremin merkez üssü köyde çatlaklar oluştu

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Tokat’ın Turhal ilçesinde meydana gelen depremin merkez üssü olan Üçyol köyünde çatlaklar meydana geldi.

Depremin merkez üssü köyde çatlaklar oluştu mask
Depremin merkez üssü köyde çatlaklar oluştu
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Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Üçyol köyünde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremden dolayı evlerde çatlaklar meydana geldi. Bazı evlerin çatılarında delikler oluşurken, çatlaklar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Köyde herhangi bir can kaybının ve yıkımın olmadığı öğrenildi.

21 Nis 2024 - 19:59 İHA Tokat- Asayiş

Mahreç  İha

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