Depremin merkez üssü köyde çatlaklar oluştu

Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Üçyol köyünde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremden dolayı evlerde çatlaklar meydana geldi. Bazı evlerin çatılarında delikler oluşurken, çatlaklar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Köyde herhangi bir can kaybının ve yıkımın olmadığı öğrenildi.