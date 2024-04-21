Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Üçyol köyünde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremden dolayı evlerde çatlaklar meydana geldi. Bazı evlerin çatılarında delikler oluşurken, çatlaklar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Köyde herhangi bir can kaybının ve yıkımın olmadığı öğrenildi.
Depremin merkez üssü köyde çatlaklar oluştu
Tokat’ın Turhal ilçesinde meydana gelen depremin merkez üssü olan Üçyol köyünde çatlaklar meydana geldi.
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