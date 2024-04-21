Tokat’ta 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD’dan alınan bilgiye göre, Tokat’ın Turhal ilçesinde saat 15.03’te 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre sarsıntı herhangi olumsuz bir duruma yol açmadı.