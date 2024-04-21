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Tokat’ta 4.1 büyüklüğünde deprem

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Tokat’ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tokat’ta 4.1 büyüklüğünde deprem mask
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AFAD’dan alınan bilgiye göre, Tokat’ın Turhal ilçesinde saat 15.03’te 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre sarsıntı herhangi olumsuz bir duruma yol açmadı.

21 Nis 2024 - 15:34 İHA Tokat- Asayiş

Mahreç  İha

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