Yapay zeka tabanlı sohbet robotları e-ticarette memnuniyeti artırıyor

AA'nın, "Yapay Zeka Çağına Doğru" başlıklı dosyasının on ikinci haberinde yapay zeka tabanlı robot teknolojilerinin e-ticarete etkisi ele alındı.

E-ticaret platformlarının satış grafiklerini artırmalarına da yardımcı olan yapay zeka sayesinde, stok takibi daha verimli yapılabiliyor.

Müşteri talebi, ürün stok durumu ve çeşitli faktörleri de kullanarak dinamik fiyat belirleme amacıyla da kullanılabilen teknolojiyle, talebe yönelik öngörülerde bulunmak mümkün oluyor.

Sohbet robotu pazarının 2033'e kadar 42 milyar doları aşması bekleniyor

Sohbet robotları, yapay zekanın e-ticarette etkin kullanıldığı alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Yapay zeka tabanlı yapısıyla müşterilerin sorularını 7 gün 24 saat cevaplandıran sohbet robotları, daha iyi bir müşteri deneyimi sağlanmasında önemli rol oynuyor.

Mesai saatlerinden bağımsız olarak kullanıcıların doğru yönlendirilmesini sağlayan sohbet robotları, müşterilere zaman kazandırmanın yanı sıra e-ticaret platformlarının da maliyet etkin çözümlerle işlevselliğini artırıyor. Robotlar sayesinde platformlar insan kaynağını ihtiyaç duyulan diğer alanlara yönlendirebiliyor.

Araştırma şirketi Spherical Insights'ın raporuna göre, küresel sohbet robotu pazarının büyüklüğü 2023 yılında 5,39 milyar dolara ulaştı. Yapay zeka uygulamalarının e-ticaret başta olmak üzere tüm sektörlerdeki etkinliğinin artmasıyla birlikte sohbet robotu pazarının 2033'e kadar 42 milyar doları aşması bekleniyor.

Yapay zeka girişimlerinde ABD, Çin ve Birleşik Krallık öne çıkıyor

OpenAI'ın geliştirdiği yapay zeka modelleri başta olmak üzere son dönemde geliştirilen yapay zeka uygulamaları, sektörlerin yapay zekaya olan ilgisini de artırdı.

Metin bazlı soru cevaplamadan, görsel üretimine kadar geniş bir alanda ilerleme kaydeden teknoloji, büyük verilerin kullanıldığı modellerle birçok sektörde verimliliği artırıyor.

E-ticaret başta olmak üzere birçok sektörde etkinliğini artıran yapay zekaya yönelik girişim sayıları da tüm dünyada artış gösteriyor.

En fazla yapay zeka girişimine ev sahipliği yapan ülkeler listesinde ABD, Çin ve Birleşik Krallık öne çıkıyor.

Türkiye'de ise yapay zeka alanındaki girişimler arasında üretimden sağlığa, finanstan enerjiye farklı alanlara odaklanan birçok girişim bulunuyor.

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi'nin (TRAI) verilerine göre, TRAI bünyesindeki yapay zeka girişim sayısı yıllık yüzde 12 artışla 2024 yılının ilk çeyreğinde 338'e yükseldi.

Türkiye'de yapay zeka girişimlerinin en çok tercih ettikleri alanlar arasında yapay görü, öngörü-veri analitiği ve makine öğrenmesi yer alıyor.

"E-ticaretin geleceği yapay zekada"

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu da e-ihracatın küresel ticaret arenasında her paydaş için giderek daha fazla önem kazandığını bildirerek, ülkenin "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna ulaşmasının, teknolojik ilerlemeleri ve dijital dönüşümü benimsemesiyle mümkün olacağını ifade etti.

Bu hedefe ulaşmak için Ticaret Bakanlığının e-ihracat yapmak isteyen firmaların pazarlama ve yeni nesil teknolojiler alanındaki kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla birçok kamu politikası hazırladığını belirten Çevikoğlu, bu kapsamda firmaların dijitalleşme ve yapay zeka teknolojilerinden en iyi şekilde faydalanmasına imkan sağlandığını anlattı.

Yapay zekanın e-ticarette kullanılmaya başlamasıyla, pazar analizi yapıldığını, müşteri hizmetlerinin geliştirildiğini ve küresel pazarlarda etkin bir şekilde yer alındığını dile getiren Çevikoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Dijital teknolojinin gelişimi ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla e-ticaret sektörü, dünya çapında hızla büyüdü. Böylece ticaretin temel bir parçası haline geldi. E-ticaretin geleceği yapay zeka, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, blok zincir teknolojisi, kişiselleştirilmiş deneyimler ve daha etkili lojistik çözümleri içerecek şekilde gelişmeye devam ediyor. Yapay zeka, e-ticaret alanında, müşteri davranışlarını analiz etmede, kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunmada ve müşteri hizmet süreçlerini en uygun hale getirmede etkili bir şekilde kullanılıyor. Yapay zekayla ortaya çıkan sanal asistanlar, müşteri sorgularını hızla yanıtlayarak, daha tatmin edici alışveriş deneyimi sunuyor."

"Dünyada her 4 e-ticaret paketinden 1'i e-ihracata ait"

Dünyada her 4 e-ticaret paketinden 1'inin e-ihracata ait olduğunu aktaran Çevikoğlu, Türkiye'de ise bu oranın 10-15 pakette 1 düzeyinde seyrettiğini, aynı şekilde e-ihracatın payının da dünya ortalamasının 3'te 1'i kadar olduğunu söyledi.

Yapay zekanın insan hayatına girmeye başlamasıyla dünyada büyük bir değişimin yaşandığını vurgulayan Çevikoğlu, e-ticaret sektörünün yapay zekayla daha da büyüyerek sınırları ortadan kaldırdığını ifade etti.​​​​​​​