21 Nis 2024 - 12:39- Güncel G:

Otomobilin ağaca çarpma anı kamerada

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Elbistan'da, bir otomobilin önce dönüş yapmak isteyen araca ardından da ağaca çarpıp duvarla direk arasında sıkışma anı kameralara yansıdı. Kaza, Kız...

Otomobilin ağaca çarpma anı kamerada
Otomobilin ağaca çarpma anı kamerada
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Elbistan'da, bir otomobilin önce dönüş yapmak isteyen araca ardından da ağaca çarpıp duvarla direk arasında sıkışma anı kameralara yansıdı.

Kaza, Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan  otomobil, aynı yönde ilerleyen ve dönüş manevrası yapan otomobile çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki ağaca çarptı. Ağacı deviren otomobil, istinat duvarı ile demir aydınlatma direği arasında sıkıştı. Kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Kaza anı, cadde üzerindeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. 

# Elbistan, Kaza, otomobil, polis

21 Nis 2024 - 12:39 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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