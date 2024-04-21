Koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı 10 bin 84'e ulaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklama yaparak, aile odaklı hizmet modelleri kapsamında uygulanan koruyucu aile sisteminde gelinen son durumu değerlendirdi.

Koruyucu aile hizmet modelinin, çeşitli nedenlerle biyolojik ailesi yanında bakımları sağlanamayan çocukların aile ortamlarında yetiştirilmesine yönelik aile odaklı bir hizmet modeli olduğunu anımsatan Göktaş, Bakanlık tarafından belirlenen güvenli ve destekleyici aile ortamında çocukların gelişimine katkı sağlandığını kaydetti.

Koruyucu aile hizmet modelinin, biyolojik ailelerinin yanında bakımı sağlanamayan çocuklar için umut kaynağı olduğunu belirten Göktaş, "Koruyucu ailelerimiz çocuklarımıza sadece bir yuva sunmakla kalmıyor, aynı zamanda onların hayallerini ve umutlarını yeşertiyor. Koruyucu aile hizmet modelimiz kapsamında 2002 yılında 500 ailemizin yanında 515 çocuğumuzun bakımı sağlanırken, bugün 8 bin 140 koruyucu ailemizin yanında bakımı sağlanan çocuk sayımız 10 bin 84'e ulaştı." ifadelerini kullandı.

Çocukların gelişimleri takip ediliyor

Göktaş, sosyal hizmet anlayışları gereği bütün çocuklar için aynı şartları oluşturmaya çalıştıklarını, koruyucu aile yanına yerleştirildikten sonra çocukları ilk bir yılda her ay, ikinci yıldan itibaren de 3 ayda bir ziyaret ederek izlediklerini aktardı.

Aileleri çocukların ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla ekonomik olarak da desteklediklerini belirten Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Koruyucu ailelere sigorta ödemeleriyle birlikte aylık ortalama 8 bin 895 lirayı bulan miktarda destek sağlıyoruz. Engel durumu olan çocuğa bakan koruyucu ailelere de engel durumundan dolayı bakım desteği sağlıyoruz. Böylece çocukları yetiştirme sorumluluğu, devletle koruyucu aileler arasında paylaşılıyor. Koruyucu aile hizmet modelimizin kalitesini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda ocakta Çocuk Koruma Temelli Koruyucu Aile Çalıştayımızın ikincisini gerçekleştirdik. Bu çalıştaydan elde ettiğimiz çıktıları hayata geçirmeye başladık. Birçok ilimizde tematik toplantılarla koruyucu aile hizmetinden yararlanan ergenlik dönemindeki ve yabancı uyruklu çocuklarımız başta olmak üzere tüm çocuklarımız için hizmetimizi güçlendiriyoruz."

Koruyucu aile hizmet modelinin Azerbaycan'da da örnek alındığını ve ülkeye adapte edilmek üzere çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Göktaş, alanda görev yapan uzmanların Azerbaycan'da koruyucu aile hizmetinin oluşturulmasında yardımcı oldukları bilgisini verdi.