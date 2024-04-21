- Çevre

Yılda 2 ay hasadı yapılan ‘çiriş otu’ tezgahtaki yerini aldı

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Elazığ’da baharın gelmesiyle birlikte dağların yüksek kesimlerinde yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen ’çiriş otu’ tezgahlardaki yerini aldı.

Yılda 2 ay hasadı yapılan ‘çiriş otu’ tezgahtaki yerini aldı mask
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Elazığ’da dağların yüksek kesimlerinde yetişen çiriş otu, uzun süren kış mevsiminin ardından baharın gelmesiyle köylüler tarafından toplanmaya başlandı. Toplanan otlar, kent merkezindeki manav ve seyyar satıcılarda satışa sunuldu. Çiriş otu, birçok yemekte kullanılmasının yanı sıra, şeker, tansiyon ve kansere de iyi geliyor. Birçok pazarcının geçim kaynağı olan çiriş otunun kilosu ise 40 liradan satışa sunuldu.

Çiriş otu satan Fuat Nazik, “Şeker hastası olanlar, bağırsak hastası olanlar Allah tarafından dağda yetişen çiriş otunda şifa buluyorlar. Bunu aynı ıspanak gibi doğruyorsun ondan sonra sıkıp tereyağına yumurtalı, çökelekli yiyorsunuz. Büyük bir şifadır. Bunun kilosu 40 liradır. Bu otu yılda sadece 2 ay bulabiliyoruz onun dışında bulamıyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri oldukça fazla yurtdışından yurtiçinden gelip bu otu alıp gidiyorlar. Elazığ’ın dışında nadir illerde bulabilirsiniz” dedi.

21 Nis 2024 - 12:18 İHA Elaziğ- Çevre

Mahreç  İha

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