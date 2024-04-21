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Bursluluk sınavı heyecanı sona erdi

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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), Elbistan'da 4 bin 580 öğrencinin katılımıyla sorunsuz olarak tamamlandı.  Elbistan'da,...

Bursluluk sınavı heyecanı sona erdi mask
Bursluluk sınavı heyecanı sona erdi
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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), Elbistan'da 4 bin 580 öğrencinin katılımıyla sorunsuz olarak tamamlandı. 

Elbistan'da, ortaokul öğrencileri, lise eğitimlerinin sonuna kadar her ay verilecek burs imkanından faydalanmak için sınavda ter döktü.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 14 okulda kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin ardından sınav saat 10.00'da başladı. Öğrenciler, kendilerine tanınan 100 dakikada tüm sınıf seviyelerine göre sorulan dörder seçenekli 80 soruyu doğru cevaplamaya çalıştı. 

Öğrenciler sınavda ter dökerken aileleri de dışarıda heyecanla çocuklarını bekledi. 

# Elbistan

21 Nis 2024 - 12:03 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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