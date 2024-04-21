Düğünde havaya ateş açanlar jandarmaya yakalandı

Elbistan'da, düğünde havaya rastgele ateş açtıktan sonra araçlarıyla alandan ayrılan 2 şahıs, devriye gezen jandarmaya yakalandı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Alembey ve Doğan Mahallesi'nde düğün törenlerinde havaya yoğun şekilde ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Her iki mahalleye ekip sevk edildi. Ekipler, mahalle içinde devriye görevi ifa ederken yol güzergahında da kontrol noktaları oluşturdu.

Kontrol noktalarında durdurulan 2 araçta yapılan aramada 2 kurusıkı tabancayla silahlara ait 283 fişek ve 25 de tüfek fişeği ele geçirildi. Silahlara ve fişeklerle el konulurken H.T. ve İ.E. adlı şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, düğün ve nişan gibi merasimlerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak adına denetim ve çalışmalarının kararlılıkla süreceği vurgulandı.