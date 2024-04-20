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Galatasaray, Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Pendikspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı mask
Galatasaray, Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

20 Nis 2024 - 21:20 İHA İstanbul- Spor

Mahreç  İha

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