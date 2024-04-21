Damian Sobol'un adı yardıma koştuğu Elbistan'da yaşatılacak

İsrail ordusunca Gazze'de öldürdülen yardım kuruluşu gönüllüsü Polonyalı Damian Sobol'un ismi, asrı felaketinde yaraları sardığı Elbistan'da yaşatılacak.

İsrail ordusu tarafından 1 Nisan’da Gazze Şeridi’ndeki saldırıda öldürülen 7 Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) adlı yardım kuruluşu gönüllüsünden biri olan Damian Sobol, memleketi Polonya’nın Przemysl kentinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

6 Şubat'taki depremin ardından Elbistan'a koşan Sobol, afetzedelerin gönlünde taht kurdu. Yardım meleği olan Sobol'un ölümü, Elbistanlıları da büyük üzüntüye boğdu.

Elbistan Belediyesi, Sobol'un isminin şehirde yaşatılması için harekete geçti.

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, Damian Sobol'un isminin gönüllere kazındığını söyledi.

Sobol'un adını, Elbistan'daki bir caddeye vermek istediklerini belirten Başkan Erkan Gürbüz, " 6 Şubat depremlerinde Elbistan'daydı. Yardımım dokunur umudu ile Polonya'dan çıkıp geldi ve şehrimiz normale dönene kadar asla ayrılmadı. Yine 1 Nisan 2024 tarihinde ise Gazze' de... Deir El-Balah'ta felaketi yaşayan Gazzelilere yardımım dokunur diye koştu. İsrail ordusu onunda içinde olduğu aracı acımadan vurdu ve Damian' ı nicelerine yaptığı gibi bu dünyadan koparttı.

Dünyanın acısını sarmaya çalışan ve gönüllere ismini kazıyan Damian Sobol'un adının yaşaması için Elbistanlı hemşehrilerimizinde isteği doğrultusunda bir caddemizde adını yaşatmak istiyoruz" dedi.