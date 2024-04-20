- Çevre

Ağaç tüneli hayran bırakıyor

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Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki ağaç tüneli, ilkbahar mevsiminde, yeşilin tonlarıyla görenleri hayran bırakıyor.

Ağaç tüneli hayran bırakıyor mask
Ağaç tüneli hayran bırakıyor
Ağaç tüneli hayran bırakıyor
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Safranbolu ilçesini Bartın’a bağlayan yolun 5 kilometrelik bölümünde bulunan ağaçlar, adeta doğal bir tünel oluşturuyor. Kışın karla kaplanan sonbaharda ise kırmızının tonlarına hakim olan ağaç tünelli yol, ilkbaharın gelişiyle yeşilin tonlarıyla güzergahı kullananları karşılıyor.

Karayolunun iki tarafını çevreleyen ağaçlar, sürücülerin yanı sıra düğün sezonunda da fotoğraf çektirmek isteyen gelin ve damatların büyük ilgisini görüyor.

İlkbaharın gelişi, doğanın da canlanmasıyla birlikte yeşilin her rengine sahip olan yol dron ile görüntülendi.

20 Nis 2024 - 19:57 İHA Karabük- Çevre

Mahreç  İha

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