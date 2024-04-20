’Sahte polis’ 300 bin TL dolandırdı, gerçek polisten kaçamadı

17 Nisan Çarşamba günü İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde meydana gelen olayda müşteki H.I.K., telefon üzerinden kendisini polis-savcı olarak tanıtan şahsın “Kimlik bilgileriniz suçta kullanıldı, şüphelilere operasyon yapacağız” şeklinde söylemlerine inandı ve ikametine gelen şahsa 300 bin TL değerindeki altın ve parasını elden teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan H.I.K., polise şikayette bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Samsun polisi, 300 bin TL’lik dolandırıcı şüphelisi S.A.’yı(28) İlkadım ilçesinde yakaladı. Şahsın üst aramasında 9 adet bilezik, 14 adet yüzük, 9 adet kolye ucu, 7 adet küpe, 4 adet bileklik, 27 adet saat, bin 175 Türk Lirası ve 195 Arabistan Riyali ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan S.A. hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan soruşturmaya başlatıldı.