Tüketiciyi aldatan reklamlar dolayısıyla bu yıl 94,1 milyon lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamaların incelendiği bildirildi.

Kurulca nisan ayı toplantısında görüşülen 161 dosyadan 139'unun mevzuata aykırı bulunduğu belirtilen açıklamada, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile 28 milyon 884 bin 143 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, Kurulun, yılın ilk 3,5 ayında ise 639 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunduğuna işaret edilerek, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 554 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra 94 milyon 139 bin 110 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Tüketicileri yanıltan indirimli satış reklamları incelendi

Son toplantının gündem konusunun tüketicileri yanıltan indirimli satış reklamları olduğu belirtilen açıklamada, çok sayıda üründe çeşitli oranlarda indirim yapılacağının ilan edildiği satış kampanyalarının, Türkiye'de de çokça tercih edilen bir pazarlama yöntemi olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, çeşitli ürünlere uygun koşullarla ulaşabilmeye olanak sağlayan çevrim içi alışveriş kanallarının yaygınlaşmasıyla indirim kampanyalarının sıklaştığı, çeşitlendiği ve bununla çeşitli tüketici mağduriyetlerinin de arttığı ifade edildi.

Tüketicileri aldatan, yanıltan, gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturulan indirimli satış reklamları ve uygulamaları hakkında incelemelere devam edildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nisan ayı kurul gündeminde görüşülerek karara bağlanan dosyalarla birlikte yılın ilk dört ayında Reklam Kurulu tarafından 51 indirimli satış dosyası hakkında durdurma cezası ve 11 milyon 457 bin 805 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi."