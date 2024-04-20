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Sur Belediyesinde Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakarete soruşturma

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarf edilmesi nedeniyle adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Sur Belediyesinde Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakarete soruşturma mask
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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, DEM Parti yöneticileri tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarf edilmesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan, huzur ortamını bozmaya çalışan hiçbir olumsuz girişime asla müsaade edilmeyecektir."

# Türkiye

20 Nis 2024 - 19:43 AA Ankara- Politika

Mahreç  Anadolu Ajansı

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