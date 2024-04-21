Hak sahipliğinde 1 günlük başvurunun sonuçları açıklandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( AFAD), 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde evleri ağır hasar gören ya da yıkılan ve hak sahipliği başvurusunu kaçıranlar için tanıdığı 24 saatlik ek sürenin sonuçları açıklandı.

Ek süre için başvurular, 26 Mart saat 00.01'de başlayıp aynı gün saat 23.59'da sona erdi. Elbistan’daki depremzedeler, AFAD Koordinasyon Merkezi’ne başvuru yaptı.

AFAD, hak sahipliğindeki son başvuruların değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

AFAD'ın açıklamasında; " 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde etkilenen illerde yürütülen hak sahipliği çalışmalarında 26 Mart 2024 tarihinde 1 günlük ek süre verilerek başvurular alınmıştır. Başvurular değerlendirilmiş olup 19 Nisan 2024 tarihinde mahallinde ilana çıkılmıştır" denildi.

Değerlendirme sonucuna itiraz edecek olan vatandaşlar ise,5 Mayıs'a kadar Elbistan Kaymakamlığı veya e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler.