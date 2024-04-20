Bakan Özhaseki: “Bu coğrafyada yaşamanın bedeli güçlü olmak”

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenen şenliğin açılış programına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ile Ayşe Böhürler, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, protokol üyeleri, çocuklar ve vatandaşlar katıldı.

Şehirde bulunan kütüphane ve eğitim hizmetleri ile ilgili bilgiler veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Burada emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İnşallah bu bir ilk. Çocuklarımıza yönelik yapmış olduğumuz bu anlamlı çalışmayı daha sonraki süreçte daha da geliştirerek millet bahçemizi daha da opsiyonlu hale getirerek değişik etkinliklere fırsat verme adına çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum. Hatırlanacağı gibi Ramazan boyunca da burada adeta etkinliklerle ve yapılan çalışmalar ile doldu taştı. Hava şartlarına rağmen adeta uğrak yer oldu. Şimdi de inşallah binlerce insanın burayı doldurup taşıracağını ve çocuklarımızın kitapla buluşacağını, yazarlarımızın gerekli gerekli imzaları atacağını, aynı zamanda tiyatro etkinlikleri ile de çocuklarımıza değişik tiyatro sunumlarıyla da çocuklarımız için cazip hale getireceğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da, “Öncelikle içerisinde bulunduğumuz Türkiye’nin en büyük millet bahçesinde bu güzel faaliyeti yapmak bizlere şehir adına ayrı bir gurur veriyor. Bu süreçte çok yoğun emekleri olan sayın bakanımıza bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Daha sonraki süreçte emeği geçen kurumlarımıza da teşekkür ediyorum. Şehir hayatında farklı bir dinamizmi hissettiğimiz ve bu gibi faaliyetlerde çok önemli bir mekan olacak bu mekana verdikleri katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kitap okumanın önemini anlatmaya, izah etmeye zaten gerek yok hepiniz biliyorsunuz. Burası da inşallah yavrularımıza kalıcı katkıları olacak, onları kitapla buluşturacak, kitap aşkı aşılayacak güzel bir faaliyet olarak kaydedilecektir. Bu vesile ile tekrar bu güzel günde bizlerle olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, “Çocukların Memduh dedesi gerçekten çocukların beklediği ve istediği programda çocuklarımızla ve ailelerimizle bir araya getirdi bu fuarı. Ben kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Yarın da erozyonla mücadele ile ilgili büyük bir program himayelerinizde gerçekleştirilecek. Son zamanlarda bakanımız ya Hatay’da ya da Adıyaman’daydınız. Sürekli deprem bölgesindeydiniz. Dolayısıyla şehir olarak da bu heyecana ihtiyacımız vardı. Tekrardan hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Az önce gelirken gördük, ailelerin mutluluğu, orada oturan çocukların sağa sola koşturmaları gerçekten çok mutlu ediciydi. Büyükşehir belediye başkanımız millet bahçesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği ile yapmak için çok büyük çaba sarf etti. Bu güzel alanı büyükşehir belediyemiz ve bakanlığımız bize hediye etti” dedi.

“Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli var”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ülke olarak hem güçlü olunacağını hem de eğitim görülerek değişime ayak uydurulacağını söyleyerek, “Çocuklarımız sanal dünyanın başından kalkmıyorlar ama biz şartları zorlayacağız ve eğiteceğiz. Ne kadar eğitirsek geleceğimizi o kadar çok garantiye alırız. Çok şükür eğitimle birlikte Türkiye büyüyor ve genişliyor. Ben Bayraktar ailesinden bahsetmek istiyorum size. Babaları mühendis. Bir kardeşi rahmetli babaları için, “Benim ağabeyim derviş bir adam. Parayla pulla hiç işi yok. Onu dünyada en mutlu eden şey bir formül çözebilmektir. Bilinmeyen bir şeyi bulabilmektir, bir sonuca ulaştırabilmektir. Onun için de çocuklarını okuttu” dedi. Sonra geldiler bir hayal uğruna işe başladılar. Sonrasında bu iş gelişti, İHA’lar SİHA’lar, Bayraktar TB-2’ler ve şimdi savaş uçaklarına doğru dönüyor. Biz zorlu bir coğrafyadayız. Gerçekten etrafımız ateş çemberi gibi. Bu coğrafyada yaşamanın bir tek bedeli var. Eğer o bedeli öderseniz yaşarsınız, yoksa sizin de ellerinizden alırlar Allah korusun. Güçlü olmak zorundasınız. Eğer güçlüyseniz bu coğrafyada yaşarsınız, bağımsızlığınızı ilan edersiniz, üzerinize oyun kurdurmazsınız ve dimdik durursunuz. Ezanınız okunur, bayrağınız dalgalanır. Güçlü değilseniz bunların hiç birini yaptırmazlar size. Eğitim bile yaptırmazlar. Doğudaki geri toplumlara dönersiniz Allah korusun. O yüzden dedik ki biz bir taraftan elbette ki güçlü olacağız. Savunma Sanayimizi de kuracağız ve burada dimdik ayakta kalacağız. Bir taraftan da tahsilimizi yapacağız. Okuyacağız, değişime ayak uyduracağız. Nihayetinde dünya ile yarışacağız. Çalışacağız ve bu toplumu da refah toplumu haline getireceğiz. Ben bir kez daha değerli başkanımıza çok teşekkür ediyorum. 30 yıldır verdiğimiz belediyecilik mücadelesi tecrübeyle, bilgiyle, birikimle ve herkesi kucaklayarak şimdi de Memduh ağabeyin liderliğinde devam ediyor. Allah hayırlı uzun ömür versin. Bu ömürde hizmet hep olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri çocuklarla birlikte açılış kurdelesini kesti. Kayseri Çocuk Kitap Farı ve Şenliği, 28 Nisan Pazar gününe kadar misafirlerini ağırlayacak.