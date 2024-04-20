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Elbistan’ın da yaralarını saran ‘yardım meleğine’ son görev

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ail ordusunun Gazze’ye saldırılarında hayatını kaybeden "World Central Kitchen" (WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşu gönüllüsü Polonyalı Damian So...

Elbistan’ın da yaralarını saran ‘yardım meleğine’ son görev mask
Elbistan’ın da yaralarını saran ‘yardım meleğine’ son görev
Elbistan’ın da yaralarını saran ‘yardım meleğine’ son görev
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ail ordusunun Gazze’ye saldırılarında hayatını kaybeden "World Central Kitchen" (WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşu gönüllüsü Polonyalı Damian Sobol, memleketi Przemysl’de toprağa verildi.

İsrail ordusu tarafından 1 Nisan’da Gazze Şeridi’ndeki saldırıda öldürülen 7 WCK yardım görevlisinden biri olan Damian Sobol, memleketi Polonya’nın Przemysl kentinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Kentteki kilisede düzenlenen törene, Sobol’un yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Filistin’in Varşova Büyükelçisi Mahmoud Khalifa da kilisedeki törende yer aldı. Sobol kahramanca davranışından dolayı Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın kararıyla Polonya’nın en yüksek nişanlarından olan Polonya Yeniden Doğuş Nişanı’na layık görüldü. Polonya Yeniden Doğuş Nişanı kilisedeki törende Polonya Cumhurbaşkanı Danışmanı Dariusz Dudek tarafından Sobol’un annesine takdim edildi. Sobol’un tabutunun mezarlığa götürülmesine çok sayıda Polonyalı da ellerinde mumlar ve çiçeklerle sessiz bir şekilde eşlik etti.

Sobol mezarlıkta düzenlenen son törenin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Polonyalı Damaian Sobol’un, İsrail’in saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi Elbistan’da üzüntüye sebep olmuştu. Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşu gönüllüsü Sobol, asrın felaketinde aylarca Elbistan’da kalarak gönülleri fethetmişti.

# Elbistan, dünya, Filistin, Gazze

20 Nis 2024 - 16:32 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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