Elbistan’da, 800 yıllık tarihi miras ayağa kaldırılıyor

Elbistan’da, 800 yıl önce yapıldığı tahmin edilen Selçuk Hamamı, kapsamlı bir kazı çalışması ve restorasyonla birlikte yeniden ayağa kaldırılacak.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Elbistan, önemli bir tarihi ve kültürel mirası barındırıyor. Elbistan’da, milattan önce yaşamış medeniyetlerden kalan höyüklerin yanı sıra beylikler dönemi ve Selçuklu Devleti ile Osmanlı’dan kalma izler bulunuyor. Dulkadiroğulları Beyliği’nin de başkenti olan Elbistan’daki en önemli tarihi eserlerden biri de Ceyhan Mahallesi’nde Ulu Cami ile beyliğe ait saray kalıntılarının olduğu mevkideki Selçuk Hamamı. Asırlardır toprak altında gömülü iken 19. asır ortalarında binicisiyle birlikte giden bir atın ayağının hamamın kubbesindeki ışık deliklerinden birine girmesi ile oluşan çukurun ne olduğunun merak edilip eşilmesiyle ortaya çıktığı belirtilen Selçuk Hamamı, 1970 yılına kadar hizmet verdi.

Selçuk Hamamı, daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırıldı. Aradan geçen yılların ardından herhangi bir kazı ya da restorasyonun olmadığı Selçuk Hamamı’nı yeniden ayağa kaldırmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yeni bir çalışma başlatıldı.

Kazı ve restorasyon çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Elbistan Şehir Müzesi Müdürü Hulusi Ünsal başkanlığında Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sultan Murat Topçu ve Öğretim Görevlisi Doktor Eyüp Polat bilimsel danışmanlığında gerçekleştirilecek.

Elbistan Kaymakamlığı’nın da desteklediği bu önemli çalışmada ilk olarak Selçuk Hamamı’nın temizliği ve kayıp olduğu düşünülen bölümlerin tespiti için kazı yapılacak. Kazı çalışmalarının ise haziran ayında başlaması bekleniyor. Daha sonra ise, röle ve restitüsyon çalışması yapılacak. Bu çalışmaların ardından da restorasyona başlanacak. Bu önemli eser, ilk yapıldığı dönemdeki haliyle tekrar şehre kazandırılacak.