2 bin badem fidanı toprakla buluştu

Elbistan Kaymakamlığı’nın öncülüğünde Organize Sanayi Bölgesi’ndeki alanda, 2 bin badem fidanı toprakla buluşturuldu.

Elbistan’da, ağaçlandırma seferberliği çerçevesinde sadece çam fidanı değil meyve türü ağaçların da kentteki varlığının artması doğrultusunda çalışmalar sürüyor. Elbistan Kaymakamlığı’nın koordinasyonunda Organize Sanayi Bölgesi’ndeki alan için 1000 badem ve 400 de ceviz fidanı toprakla buluşturulmuştu. Aynı bölgedeki ikinci etap ağaçlandırma çalışması da yapıldı.

2 bin badem fidanının toprakla buluşturulduğu programa, Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman’ın yanı sıra daire amirleri, kurum müdürleri, emniyet teşkilatı personelleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, muhtarlar, TEMA Vakfı gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, ilçenin geleceğine yapılacak en güzel yatırımlardan birinin orman ve ağaç varlığının arttırılması olduğunu söyledi.

Aynı bölgeye önümüzdeki günlerde ceviz fidanlarının da dikileceği belirtildi.