- Güncel

2 bin badem fidanı toprakla buluştu

ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan Kaymakamlığı’nın öncülüğünde Organize Sanayi Bölgesi’ndeki alanda, 2 bin badem fidanı toprakla buluşturuldu. Elbistan’da, ağaçlandırma sefer...

2 bin badem fidanı toprakla buluştu mask
2 bin badem fidanı toprakla buluştu
2 bin badem fidanı toprakla buluştu
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan Kaymakamlığı’nın öncülüğünde Organize Sanayi Bölgesi’ndeki alanda, 2 bin badem fidanı toprakla buluşturuldu.

Elbistan’da, ağaçlandırma seferberliği çerçevesinde sadece çam fidanı değil meyve türü ağaçların da kentteki varlığının artması doğrultusunda çalışmalar sürüyor. Elbistan Kaymakamlığı’nın koordinasyonunda Organize Sanayi Bölgesi’ndeki alan için 1000 badem ve 400 de ceviz fidanı toprakla buluşturulmuştu. Aynı bölgedeki ikinci etap ağaçlandırma çalışması da yapıldı.

2 bin badem fidanının toprakla buluşturulduğu programa, Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman’ın yanı sıra daire amirleri, kurum müdürleri, emniyet teşkilatı personelleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, muhtarlar, TEMA Vakfı gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, ilçenin geleceğine yapılacak en güzel yatırımlardan birinin orman ve ağaç varlığının arttırılması olduğunu söyledi.

Aynı bölgeye önümüzdeki günlerde ceviz fidanlarının da dikileceği belirtildi.

# Elbistan, okul

20 Nis 2024 - 16:06 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL