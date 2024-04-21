Başkan Özgen: “Takke düştü kel göründü”

Milli Yol Partisi Elbistan İlçe Başkanı Ali Özgen, kentteki yerel seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Elbistan Belediyesi’nin yüksek miktardaki borcuna atıfta bulunan Başkan Özgen, “İçi boşaltılmış ve milyonlarca lira borca sokulmuş, elinde araç kalmamış, satılmamış arsa bırakmamışlar” dedi.

Milli Yol Partisi Elbistan İlçe Başkanı Ali Özgen, 31 Mart’taki seçim sonuçlarının, ülkenin mevcut ekonomik durumu ve AK Parti hükümetinin uyguladığı yanlış politikalara bir tepki olduğunu dile getirdi.

Elbistan’a değinerek sözlerine başlayan Başkan Özgen, şunları söyledi:

“Takke düştü, kel göründü. Yerel seçimlerden sonra Elbistan Belediyesi’ni teslim alındığında büyük bir şok yaşandı. İçi boşaltılmış, milyonlarca borca sokulmuş bir durumla karşılaştılar. Elbistan Belediyesi’nin elinde araç kalmamış. Satılmadık arsa bırakmamışlar. Enkaz bırakıp, devir teslim yapmadan kaçıp gitmişler. Yeni seçilen belediye başkanımız inşallah hizmetleriyle kendisine verilen oyların hakkını verir.”

İçme suyundaki zam furyasının sürdüğünü ifade eden Başkan Özgen, “Ülkemizdeki belediyelerin çoğu, su zamlarını geri alıp indirime gidiyor. Elbistan’ımıza sömürge ilçe muamelesi yapılıyor. Bizi Maraş’ın elinden kurtaracak bir irade arıyoruz. Sahibi olmayan bir Elbistan’la karşı karşıyayız” dedi.

Milli Yol Partisi Elbistan İlçe Başkanı Ali Özgen, ülke genelindeki seçim sonuçlarıyla ilgili de; “AKP iktidarı, uyguladığı bu ekonomi sistemiyle yandaşlarının servetlerine servet katarken büyük halk kitleleri yoksulluğa sürüklenmiştir. Her yıl kar eden Merkez Bankası, Sayın Nebati’nin gözlerindeki ışıltıyla 850 milyar TL zarara uğratılmıştır.

Bu sonuçlar; hukukun önünü tıkayanlara ve fırsat eşitliğine set çekenlere, hayat pahalılığının altında kalan kitlesel yoksullaşma, emeklilerin acı durumu, ailelerin geçim sıkıntısı, gelir adaletsizliği ve devleti soyma ile hortumculuğun sonunda demokratik bir isyana dönüşmesidir.

Belediye saraylarına onlarca hamam yaptıranlar, Hindistan’daki Ganj Nehri bile sizin günahlarınızı temizleyemez. Milletin vergileriyle yapılan Atatürk Havalimanı’nın pistlerini parçalayanlar, kıranlar 31 Mart seçimlerinde Türk milleti sizin pistlerinizi kırdı, parçaladı. Darısı gelecek seçimlere olsun. Gazi Mustafa Kemal’leri yenemeyeceksiniz, aşamayacaksınız” ifadelerini kullandı.