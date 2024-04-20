13 bin dönüm araziyi sulayacak projede çalışmalar başladı

Elbistan’ın Büyükyapalak Mahallesi’nde tamamlandığında 13 bin dönüm araziyi suya kavuşturacak projenin 2024 yılı çalışmaları başladı.

Büyükyapalak Sulama Kooperatifi Başkanı Ezmel Özkarakaş, mahallenin uzun süredir devam eden sulama suyu ihtiyacını karşılayacak projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Projenin, toplamda 12 bin dekarlık arazi ve bahçeyi kapsadığını belirten Özkarakaş, 4 sondaj kuyusuyla birlikte ilave 1000 dönümün daha sulama sahasına alındığını söyledi.

Yüklenici firmanın, 2024 yılı yatırımının startını verdiğini ifade eden Büyükyapalak Sulama Kooperatifi Başkanı Ezmel Özkarakaş, “Bu sene sahayı inşallah sulamaya açmayı planlıyoruz” dedi.

Özkarakaş, şöyle devam etti:

“Mahallemizdeki arazilerimiz ve kayısı bahçelerimizin su ihtiyacını karşılamak için yapılan ihalede çalışmalarımız sürüyor. Geçtiğimiz dönemde önemli bir kısmı tamamlanan projemiz toplam 13 bin dönüme ulaştı. Bunun 1000 dönümü için de 4 ayrı sondaj kuyusu açılacak. Boru döşeme çalışmalarımız da yüzde 80 oranında tamamlandı. Hidrantlarla ilgili de çalışmalar sürecek. Bu faaliyetler esnasında gerekli durumlarda; çalışma sahalarındaki arazi sahiplerinden, görevli arkadaşlara yardımcı olmanızı rica ediyorum” dedi.

Proje için toplam 50 milyon lira bütçe ayrıldığını hatırlatan Özkarakaş, “Bu sene sahayı inşallah sulamaya açacağız. Ayrıca 4 sondaj bu sene faaliyete geçecektir. Bu proje için 10 milyon, sulama sahası için 40 milyon para ayrılmıştı. Öncelikle devletimize ve desteğini eksik etmeyen Kahramanmaraş DSİ 20. Bölge Müdürlüğüne, Afşin Şube Müdürlüğüne ve emeği geçen tüm bürokrat siyasetçilerimize Büyükyapalak Sulama Kooperatifi ve mahallemiz adına teşekkür ederim. Büyükyapalak halkı olarak bir unutulmuşluğun ve ötelenmişliğin içerisindeydik. Bu yüzden bu hizmetlerin bizim için kıymeti büyüktür” ifadelerini kullandı.

Büyükyapalak Sulama Kooperatifi Başkanı Ezmel Özkarakaş, Büyükyapalak Göleti’ndeki su sızıntısının önlenmesi için de gerekli çalışmanın önümüzdeki günlerde başlayacağını hatırlattı.