Yem bitkileri destekleme başvuruları başladı

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, 2024 yılı yem bitkileri destekleme başvurularının alınmaya başlandığını duyurdu.

Tontuş, ilçede özellikle büyükbaş hayvancılıkla paralel olarak ekim sahası genişleyen yem bitkisinde 2024 yılı destekleme müracaatlarını almaya başladıklarını söyledi.

Yem bitkisi desteklemelerinin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) doğrultusunda yapılacağını bildiren Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, “Çiftçilerimizin mağduriyet yaşamamaları için, yem bitkisini hasat etmeden önce müdürlüğümüze başvuru yapmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

Tontuş, “2024 yılı yem bitkileri desteklemesi kapsamında bulunan silajlık mısır, yonca, Macar fiği, tritikale, yem bezelyesi gibi bitkilerle ilgili dosya alımlarımız başladı. Tüm çiftçilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyoruz” dedi.