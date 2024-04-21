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Yeni haftada sıcaklıklar artıyor, termometreler 30 dereceyi görecek

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Elbistan’da, yeni haftada sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. 7 derece birden yükselmesi beklenen Elbistan’da termometreler 30 dereceyi...

Yeni haftada sıcaklıklar artıyor, termometreler 30 dereceyi görecek mask
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Elbistan’da, yeni haftada sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. 7 derece birden yükselmesi beklenen Elbistan’da termometreler 30 dereceyi görecek.

Nisan ayının ilk günlerini yoğun yağışla geçiren Elbistan’da, güneşli hava etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, hava sıcaklığının salı günü itibarıyla artarak mevsim normallerinin 5 ile 10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Çarşamba günü ise 30 derece olacağı tahmin ediliyor.

Yeni hafta havanın parçalı bulutlu olması beklenirken gece sıcaklıkları da 12 derece civarında seyredecek.

# Elbistan

21 Nis 2024 - 10:45 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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