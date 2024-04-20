Muhtardan alkışlanacak hareket

Elbistan’a bağlı Alembey Mahallesi’nin muhtarı Adem Kancı, mahalledeki ihtiyaç sahibi çiftçilerin ekim işlerini kendi traktörü ile herhangi bir ücret almadan yapacağını duyurarak alkışlanacak bir davranışa imza attı.

31 Mart seçimlerinin ardından mazbatasına alarak görevine başlayan Alembey Mahallesi Muhtarı Adem Kancı, ilk iş olarak mahalle meydanı ve okul çevresinde temizlik çalışmaları yaptırdı. Mahallenin diğer ihtiyaçları için de girişimleri başlatan Kancı, seçim sürecinde verdiği ‘her işimi aşk ile yapacağım’ sözünü doğrular nitelikte bir adım daha attı.

Kendisi de çiftçi olan Muhtar Adem Kancı, mahallesindeki ihtiyaç sahibi çiftçilere destek olma adına ekim işlerini ücretsiz şekilde yapma kararı aldı.

Kancı, çiftçiler olarak mısır başta olmak üzere diğer yaz ürünleri için ekim çalışmalarına başladıklarını hatırlattı.

Mahallesi’nde traktörü bulunmayan ihtiyaç sahibi çiftçilerin ekim işlemlerini herhangi bir ücret talep etmeden gönüllü olarak yapacağını belirten Kancı, “Muhtar olarak, mahallemizin hizmet erliğini üstlenmiş bulunuyorum. Mahallemizin tamamına yakını çiftçilikle geçimini sağlıyor. Birçok çiftçimiz bunu kendi traktörü ve ekipmanı ile yapsa da imkanları kısıtlı olduğu için ücret karşılığında yaptıran çiftçilerimiz de var. Ben de bu durumdaki mahalle sakinlerime bir nebze katkıda bulunmak amacıyla ekim işlerini kendi traktörüm ve ekipmanımla herhangi bir ücret talep etmeden yapacağım. Onların hayır duasını almak bizim için yeterli” ifadelerini kullandı.