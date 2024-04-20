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Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı

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Elbistan’da, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı kadın yaralandı. Kaza, Binali Yıldırım Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen b...

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı mask
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Elbistan’da, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Kaza, Binali Yıldırım Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinden açık pazar alanına geçmek isteyen kadına, yoldan geçen V.İ. yönetimindeki 18 AAP 166 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan talihsiz kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

# Elbistan, 112, Kaza, otomobil

20 Nis 2024 - 15:36 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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